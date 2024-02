POL-OG: Offenburg - Sprengung von Zigarettenautomat

Gaggenau (ots) - Ein 21-Jähriger wurde am Dienstagabend Opfer sogenannter "Sextortion". Hierbei wurde er durch eine unbekannte Person über eine Online-Plattform per Videochat kontaktiert und es kam in der Folge zum Austausch intimer Fotos. Der mutmaßliche Betrüger auf der anderen Seite, hatte dabei nichts mit der Person zu tun, als die er sich ausgab. Im Anschluss folgte die Drohung des Unbekannten, die Bilder im Netz ...

