Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Vermehrte Diebstähle, Zeugen gesucht - Nachtragsmeldung

Oppenau (ots)

Die Ermittlungen zur Diebstahlserie Mitte Februar in Oppenau sind vorangeschritten und wurden zwischenzeitlich von den Beamten der Kriminalpolizei übernommen. Im Zuge der Ermittlungen sind die Kriminalbeamten einem Tatverdächtiger im Alter von 23 Jahren auf die Spur gekommen. Ihm werden nach derzeitigem Ermittlungsstand elf Diebstahlstaten angelastet. Aufgrund des Tatverdachts wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg bei dem 23-Jährigen eine Wohnungsdurchsuchung erwirkt. Hierbei konnten Beweismittel sichergestellt werden, welches mutmaßlich im Zusammenhang mit den Delikten steht. Der Gesamtwert des im Raum stehenden Diebesgutes beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Der Tatverdächtige sieht nun einer Reihe von Anzeigen wegen Diebstahls entgegen.

Ursprüngliche Pressemeldung vom Freitag, 16.02.2024, 11:26 Uhr

POL-OG: Oppenau - Vermehrte Diebstähle, Zeugen gesucht

Oppenau Im Zeitraum zwischen Montag, 13:30 Uhr und Dienstag, 14 Uhr kam es zu mehreren Diebstählen. In der Straße "Am Farn" sollen drei bislang unbekannte Täter Sonnenbrillen und mehrere Ladekabel aus einem Peugeot entwendet haben. Aus einem weiteren, am selben Ort geparkten Peugeot, wurden offenbar ebenfalls Sonnenbrillen entwendet. Ersten Erkenntnissen zu Folge waren beide Autos unverschlossen. Insgesamt entstand ein Diebstahlschaden von rund 70 Euro, ein Sachschaden entstand nicht. Allem Anschein nach standen die Taten im Zusammenhang mit weiteren Diebstählen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag verübt wurden. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe von weiteren Geschädigten oder Zeugen, die einen der Vorfälle oder die bislang Unbekannten beobachtet haben und sachdienliche Hinweises geben können. Hinweise werden von den Beamten des Polizeipostens Oppenau unter der Rufnummer: 07804 910883 entgegengenommen.

