PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus von Freitag, 08.03.2024 bis Sonntag, 10.03.2024, 12:00 Uhr Einbruch in Gaststätte+++Falsche Handwerker+++Kennzeichendiebstahl+++Wildunfall mit Motorrad

Hochtaunuskreis (ots)

1. Kennzeichendiebstahl an vier Fahrzeugen, Friedrichsdorf-Köppern, Dreieichstraße, Freitag, 08.03.2024, 19:00 Uhr bis Samstag, 09.03.2024, 08:10 Uhr

Die insgesamt vier Geschädigten stellten ihre Fahrzeuge unmittelbar nebeneinander auf dem Parkplatz in der Dreieichstraße ab. Unbekannte Täter begaben sich mutmaßlich im Schutz der Dunkelheit zu dem Parkplatz und entfernten die, von der Straße abgewandten, hinteren Kennzeichenschilder der vier Fahrzeuge. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Tatzeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Bad Homburg - Tel.: 06172-120-0 melden.

2. Reifendiebstahl aus Tiefgarage,

Oberursel, Freiligrathstraße, Donnerstag, 07.03.2024, 17:00 Uhr bis Freitag, 08.03.2024, 20:00 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag zunächst Zutritt zu einer Tiefgarage, welche sich unterhalb eines Mehrfamilienhauses in der Freiligrathstraße befindet. Anschließend entwendeten die Täter insgesamt acht Reifen, welche auf Alufelgen aufgezogen und jeweils in Plastikfolien verpackt waren.

Der Schaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171-6240-0 entgegen.

3. Hochwertige Alkoholika bei Einbruch in Gaststätte entwendet, 61462 Königstein im Taunus, Falkensteiner Straße, Samstag, 09.03.2024, 01:30 Uhr bis 05:30 Uhr

Am Samstagmorgen musste der Betreiber einer Gaststätte in Königstein feststellen, dass in der vorangegangenen Nacht in sein Restaurant eingebrochen wurde. Durch gewaltsames Öffnen eines Kellerfensters gelangten der oder die Täter in das Gebäude, woraufhin teils hochwertige Champagner- und Weinflaschen aus den Räumlichkeiten entwendet wurden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06172-120-0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

4. Einbruchsdiebstahl aus PKW

Oberursel, Liebfrauenstraße, Donnerstag, 07.03.2024, 23:30 Uhr

Unbekannte Täter schlugen mittels eines unbekannten Werkzeugs die Scheibe eines geparkten, schwarzen Audis ein und durchsuchten diesen. Ersten Erkenntnissen nach wurde lediglich ein Erste-Hilfe-Set entwendet.

Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171-6240-0 entgegen.

5. Falsche Handwerker machen Beute,

61462 Königstein im Taunus, Sonnenhofstraße, Freitag, 08.03.2024, 16:00 Uhr

Am Freitagnachmittag verschafften sich zwei vermeintliche Handwerker Zutritt zu der Wohnung einer 69-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in Königstein. Unter dem Vorwand, es habe einen Wasserrohrbruch gegeben, wurden die beiden Täter in die Wohnung gelassen.

In der Folge lenkte einer der Männer die Bewohnerin ab, während die zweite Person mehrere Räume der Wohnung betrat, durchsuchte und letztlich Bargeld und Schmuck entwendete.

Erst nachdem die Personen die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Geschädigte das Fehlen der Wertgegenstände und verständigte die Polizei.

Die beiden geflüchteten Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- Männlich - Südländische Erscheinung - 20-30 Jahre alt - 1,70m - Gekräuselte Haare - Kein Bart - Schlanke Statur - Schwarzes Oberteil - Schwarze Arbeitshose

Täter 2:

- Männlich - Südländische Erscheinung - 20-30 Jahre alt - 1,70m - Kräftige (dick) Statur - Gekräuselte Haare - Kein Bart - Schwarzes Oberteil - Schwarze Arbeitshose

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06172-120-0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

6. Informationstafeln des Naturpark Hochtaunus zerstört, Bahnhof Grävenwiesbach, Samstag, 09.03.2024 bis Sonntag, 10.03.2024

Unbekannte Täter beschädigten im Tatzeitraum zwei Informationstafeln des Zweckverbands Naturpark Taunus am Bahnhof Grävenwiesbach.

Der Sachschaden wird vorläufig auf ca. 400 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Usingen zu melden: 06081-9208-0.

7. Motorradfahrer bei Wildunfall leicht verletzt, K 729, Gemarkung Usingen, Samstag, 09.03.2024, 19:05 Uhr

Bei dem Zusammenstoß mit einem Reh, wurde ein Motorradfahrer leicht verletzt. Der 65-jährige befuhr die K 729 von Friedrichsthal kommend in Richtung der Bundesstraße 275, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Trotz sofortigen Bremsmanövers kam es zur Kollision mit dem Tier. Der Kradfahrer stürzte daraufhin und zog sich Prellungen sowie Schürfwunden zu, sodass er anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste.

Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die weiterhin hohe Zahl an Wildunfällen hin und mahnt zu besonders umsichtiger und vorausschauender Fahrweise gerade zur Dämmerungszeit und in den Nachtstunden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell