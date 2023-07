Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschte Autofahrer

Landkreis Sömmerda/Sömmerda (ots)

Gleich zwei berauschte Autofahrer mussten Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda am Dienstag aus dem Verkehr ziehen. In den frühen Morgenstunden kontrollierte eine Streifenbesatzung in Weißensee einen 35-jährigen VW-Fahrer. Beim ihm schlug ein Drogentest positiv auf die Einnahme von Methamphetamin an. Zusätzlich war sein Auto nicht mehr versichert. Am Abend erregte ein 30-jähriger Renault-Fahrer in Sömmerda die Aufmerksamkeit der Polizisten. Der Mann war in der Thälmannstraße kontrolliert worden. Bei ihm reagierte ein Drogentest positiv auf die Einnahme von Kokain. Beiden Männern wurde in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Sie müssen sich nun wegen Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten. (DS)

