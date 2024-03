PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rassistische Beleidigung in der Innenstadt +++ Einbrecher überrascht +++ Vergebliche Einbruchsversuche +++ Trickdiebe unterwegs +++ Unter Drogen ohne Versicherung auf E-Scooter unterwegs

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Rassistische Beleidigung in der Innenstadt, Oberursel, Adenauerallee, Mittwoch, 06.03.2024, 13.20 Uhr

(da)Am Mittwoch kam es in der Oberurseler Innenstadt zu einer Auseinandersetzung, bei der einer der Beteiligten rassistisch beleidigt worden sein soll. Gegen 13.20 Uhr belieferte ein 44-jähriger Mann mit seinem Lkw eine Drogeriefiliale in der Adenauerallee. Als er nach getaner Arbeit den Parkplatz der Filiale verlassen wollte, sei ein bislang unbekannter Mann aus dem Treppenhaus eines angrenzenden Hauses gestürmt, habe ihn am Oberarm gepackt und unvermittelt beleidigt. In diesem Zusammenhang habe er sich auch abfällig über die augenscheinliche Nationalität des Lkw-Fahrers geäußert. Als Zeuginnen und Zeugen hinzukamen, flüchtete der Unbekannte über eine Mauer in Richtung Oberhöchstadter Straße. Er wurde später als circa 35 Jahre alt, 1,90 Meter groß, von kräftiger Statur und mit Glatze beschrieben. Er trug eine blaue Jacke und eine schwarze Hose. Die Polizei fahndet nun nach dem beschriebenen Mann. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 zu melden.

2. Einbrecher überrascht,

Oberursel, Köhlerweg, Mittwoch, 06.03.2024, 13 Uhr

(da)Am Mittwoch überraschte der Bewohner eines Oberurseler Einfamilienhauses Einbrecher in seinem Wohnzimmer. Gegen 13 Uhr klingelte es an der Haustür im Köhlerweg. Als der Bewohner nicht sofort öffnete, hebelten die Einbrecher die Haustür auf und drangen in die Wohnräume ein. Hier trafen sie auf den Hausbewohner, der sie lautstark aufforderte, das Haus zu verlassen. Daraufhin flüchteten sie in Richtung Kronberger Straße. Bei den Tätern handelt es sich um drei Männer im Alter von etwa 20 Jahren. Sie seien alle etwa 1,65 Meter groß gewesen und hätten ein mitteleuropäisches Aussehen gehabt. Der erste Täter trug Jeans, einen dunklen Pullover und eine blaue Baseballmütze. Der zweite hatte kurze dunkle Haare und Schuhe mit weißen Sohlen, der dritte dunkle Haare, eine kräftige Statur und trug eine dunkle, kurze Windjacke. Leider meldete der Geschädigte den Vorfall erst 1,5 Stunden später persönlich bei der Polizeistation Oberursel. Sollten Sie Opfer von Einbrechern werden, zögern Sie nicht, den Notruf 110 zu wählen! Hinweise im vorliegenden Fall nimmt die Kriminalpolizei unter (06172) 120-0 entgegen.

3. Vergebliche Einbruchsversuche in Kronberg & Bad Homburg, Kronberg, Am Eichenbühel, Bad Homburg, Leibnizstraße & Dorotheenstraße, angezeigt am Mittwoch, 06.03.2024

(da)Am Mittwoch wurden der Polizei im Hochtaunuskreis drei Einbruchsversuche gemeldet, bei denen die Diebe in allen Fällen versuchten, die Terrassentüren der Wohnhäuser aufzuhebeln, aber schlussendlich leer ausgingen. In Kronberg versuchten die Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Eichenbühel" aufzuhebeln. Der Versuch wurde gegen 18.30 Uhr bemerkt. In Bad Homburg scheiterten die Diebe an der Terrasse eines Einfamilienhauses in der Leibnizstraße. Die Tat kann auf die Zeit zwischen 14.15 Uhr und 14.25 Uhr eingegrenzt werden. Vermutlich schon etwas länger zurück, aber erst am Mittwoch angezeigt, liegt der dritte Vorfall in der Bad Homburger Dorotheenstraße. Hier traf es die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses. Nach ersten Ermittlungen muss sich die Tat in diesem Fall vor Freitag, den 01.03.2024, ereignet haben. In allen Fällen liegen bisher keine Täterhinweise vor. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Trickdiebe unterwegs,

Bad Homburg, Louisenstraße, Mittwoch, 06.03.2024, 17.10 Uhr

(da)Ein 65-jähriger Mann ist am Mittwoch in Bad Homburg Opfer von Trickdieben geworden. Der Mann war gegen 17.10 Uhr in der Louisenstraße in Höhe der Kisseleffstraße unterwegs, als er von zwei Unbekannten angesprochen und nach Wechselgeld gefragt wurde. Als der 65-Jährige daraufhin seine Geldbörse zückte, griff einer der beiden Täter nach dem Bargeld und beide flüchteten in Richtung des Bad Homburger Rathauses. Bei den Dieben handelte es sich um zwei Männer. Einer war etwa 1,70 Meter groß, 50 Jahre alt und mit einer dunklen Hose, einer braunen Jacke und einem karierten Hemd bekleidet. Sein Komplize war etwa 1,80 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt und hatte dunkle Haare. Der Geschädigte erinnerte sich im Nachhinein an einen südländisch klingenden Akzent der beiden Täter. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

5. Unter Drogen ohne Versicherung auf E-Scooter unterwegs, Steinbach, Eschborner Straße, Mittwoch, 06.03.2024, 12.50 Uhr

(da)Eine Streife der Polizeistation Oberursel hat am Mittwoch eine Drogenfahrt auf einem Elektroroller festgestellt. Gegen 12.50 Uhr fiel der Beamtin und dem Beamten in der Eschborner Straße in Steinbach ein Mann auf einem E-Scooter auf. Der Roller verfügte laut Kennzeichen nicht mehr über den erforderlichen Versicherungsschutz. Fahrer und Roller wurden daraufhin kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich zudem diverse Anzeichen und Ausfallerscheinungen, die darauf hindeuteten, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb er mit zur Polizeistation Oberursel genommen wurde. Dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch. Für den 23-Jährigen bedeutet dies nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

