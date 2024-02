POL Schwaben Nord: Passanten zeigen Zivilcourage

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Mittwoch (14.02.2024), zwischen 06.45 Uhr und 18.10 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen Toyota, der am Bahnhof in der Hochzoller Straße geparkt war. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-2310 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Markus ...

