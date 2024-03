PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Drei Tonnen Eisenstäbe entwendet +++ Einbruchsdelikte in Bad Homburg, Kronberg und Schmitten +++ Buttermilch auf fahrende Fahrzeuge geschüttet +++ Fahrradfahrer bei Unfall leichtverletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Einbruchdiebstahl - Felgen entwendet

Tatort: 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Hinterm Hain

Tatzeit: Dienstag, 12.03.2024, 18:00 Uhr bis Freitag, 15.03.2024, 15:30 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es in Bad Homburg Ober-Eschbach zu einem Einbruchdiebstahl, bei dem Felgen aus einer Tiefgarage entwendet wurden. Ein oder mehrere unbekannte Täter hebelten vermutlich zunächst an einer auf der Rückseite der Tiefgarage befindlichen Kellertür, um sich Zutritt zum Objekt zu verschaffen. Als dies misslang, verschafften sie sich auf andere, unbekannte Art und Weise Zutritt. In der Tiefgarage entwendeten sie einen Satz Felgen und entfernten sich im Anschluss daran in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf 200,- Euro geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 120-0 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Minnholzweg

Tatzeit: Freitag, 15.03.2024, 09:20 Uhr bis 11:46 Uhr

Am Freitag, den 15.03.2024 in der Zeit von 09:20 Uhr bis 11:46 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses im Minnholzweg in 61476 Kronberg im Taunus mehrfach aufzuhebeln. Die Tür hielt den Hebelversuchen jedoch stand. Durch das Hebeln entstand an der Tür ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr.: 06172 - 1200 entgegen.

Versuchter Einbruch in ein Restaurant

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Katharinenstraße

Tatzeit: Freitag, 15.03.2024, 17:00 Uhr bis Samstag, 16.03.2024, 06:45 Uhr

Am Freitag, den 15.03.2024, 17:00 Uhr bis Samstag, 16.03.2025, 06:45 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln der Hintertür zur Küche eines in der Katharinenstraße in 61476 Kronberg im Taunus gelegenen Restaurants Zutritt zu erlangen. Auch hier hielt die Tür den Hebelversuchen stand. Durch das Hebeln entstand an der Tür wiederum ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr.: 06172 - 1200 entgegen.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: 61389 Schmitten, Ortsteil Brombach, Falkensteiner Weg

Tatzeitraum: Donnerstag, 14.03.2024, 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Während des genannten Tatzeitraums begaben sich ein oder mehrere unbekannte Täter über das Treppenhaus in das 1. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Hier wurde mittels Hebelwerkzeug versucht, die Wohnungstüre der Geschädigten zu öffnen. Als dies jedoch misslang, entfernten sich der oder die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf 250,- Euro geschätzt

Die Kriminalpolizei Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr.: 06172 - 1200 entgegen.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Tatort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Schneidhainer Straße

Tatzeit: Freitag, 15.03.2024, 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten im Tatzeitraum den PKW der Geschädigten. Sie benutzten einen unbekannten Gegenstand und zerkratzten damit die rechte Fahrzeugseite des grauen VW Bora und entfernten sich im Anschluss daran unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500,- Euro geschätzt.

Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 120-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungen an Verkehrszeichen

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Ortsteil Westerfeld, Usinger Straße

Tatzeitraum: Samstag, 16.03.2024 bis Sonntag, 17.03.2024, 02:45 Uhr

Durch einen oder mehrere unbekannte Täter wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag Verkehrsschilder im Bereich der Usinger Straße in Usingen (Ortsteil Westerfeld) beschädigt. Ein Mitteiler meldete der Polizeistation Usingen gegen 02:45 Uhr die beschädigten Verkehrsschilder. Die Täter waren zu diesem Zeitpunkt bereits in unbekannte Richtung geflohen. Eine Streife begab sich an die Tatörtlichkeit und konnte entlang der Usinger Straße insgesamt vier beschädigte Verkehrsschilder feststellen, die auf einer Höhe von ca. 30cm umgeknickt waren. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 800,00EUR

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Usingen unter der Tel.-Nr.: 06081 - 92080 zu melden.

Diebstahl von drei Tonnen Eisenstäben

Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Wiesbadener Straße 299

Tatzeit: Donnerstag, 14.03.2024, 11:00 Uhr - 13:00 Uhr

Am Donnerstag, den 14.03.2024, zwischen 11:00 und 13:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle durch Wegschieben eines Sicherheitszaunes. Daraufhin entwendeten sie insgesamt drei Tonnen Eisenstäbe im Wert von 25.000 Euro und transportierten das erlangte Gut mit einem LKW vom Tatort. Die vermeintlichen Täter konnten als männlich mit osteuropäischem Phänotyp beschrieben werden.

Falls Sie weitere Informationen in dieser Sache haben, melden Sie sich bitte bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein unter der Nummer 06174 / 9266-0.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Werfen von Gegenständen auf die Fahrbahn

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Brücke "Oberer Aufstieg" über der B455

Tatzeit: Samstag, 16.03.2024, 21:15 Uhr

Zwei Personen befanden sich auf einer Brücke, welche sich über der B455 und zwischen den Straßen "Am Aufstieg" und "Oberer Aufstieg" in 61476 Kronberg im Taunus befindet. Die rücksichtslosen, bisher unbekannten Täter entleerten sodann zwei Packungen Buttermilch auf die B455 und trafen hierbei passierende Fahrzeuge. Glücklicherweise ereignete sich in der Folge kein Verkehrsunfall, sondern lediglich eine Verschmutzung eines PKW.

Falls Sie Informationen zu den Personen haben, melden Sie sich bitte bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein unter der Nummer 06174 / 9266-0.

Jugendlicher Fahrradfahrer wird bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt

Unfallort: 61476 Kronberg im Taunus, Merianstraße/Kreuzenäckerweg

Unfallzeit: Freitag, 15.03.2024, 07:40 Uhr

Am Freitag, den 15.03.2024, gegen 07:40 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Fahrradfahrer die Straße Kreuzenäckerweg in 61476 Kronberg im Taunus. An der Einmündung Kreuzenäckerweg/Merianstraße missachtete der Fahrradfahrer das Verkehrszeichen 205 "Vorfahrt gewähren". Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW, welcher die Merianstraße befuhr. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht am Knie. Der Lenker des Fahrrads wurde zerkratzt und am PKW entstand Sachschaden.

Insgesamt liegt der Sachschaden bei ca. 1.580 Euro.

Es wird darum gebeten, falls Sie Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich bei der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266-0 zu melden.

