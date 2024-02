Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.02.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Schwerpunktkontrolle der Polizei++ Gesuchte Person aufgefunden++ Betrug mittels falschem Namensschild++Brand in einer Müllumschlaganlage++Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz++Unfall mit verletzten Personen++

Leer - Schwerpunktkontrolle der Polizei

Am 26.02.2024 führten Kräfte der Polizeiinspektion Leer/Emden Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güterverkehrs durch. Die Kontrollmaßnahmen erfolgten überwiegend durch mobile Kontrollteams auf den BAB 31 und 28 im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion. Die Einsatzkräfte kontrollierten zahlreiche Kraftfahrzeuge und deren Insassen. Sie leiteten nach entsprechender Feststellung zahlreiche unterschiedlich gelagerte Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. So stellten die Beamten unter anderem einen 31-jährigen Fahrzeugführer fest, welcher eine Fahrzeugkombination, bestehend aus einem Pkw und einem beladenen Anhänger führte, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Außerdem war der durch ihn geführte Pkw weder zugelassen, noch versichert oder versteuert.

Uplengen - Gesuchte Person aufgefunden

Am 27.02.2024 gegen 03:45 Uhr meldete das Personal einer Pflegeeinrichtung in Remels, dass eine 76-jährige Bewohnerin nicht mehr in ihrem Zimmer sei. Auch eine Absuche der Einrichtung hatte nicht zum Auffinden der Person geführt. Polizei und Feuerwehr führten daraufhin Suchmaßnahmen nach der Dame durch und nutzten hierzu unter anderem auch eine Drohne der Feuerwehr. Schlussendlich konnte die Frau in der Nähe angetroffen werden. Sie wurde zur Überprüfung ihres Gesundheitszustandes einem Krankenhaus zugeführt.

Emden - Betrug mittels falschem Namensschild

Am 26.02.2024 erschien eine 38-jährige Emderin in der Dienststelle in Emden, um Anzeige wegen Betrugs zu erstatten. Gemeinsam mit ihrem Ehemann war sie vor einiger Zeit umgezogen. Das noch in ihrem Eigentum befindliche alte Haus stand daraufhin leer und wurde nicht bewohnt. Am 15.02.2024 stellten die Geschädigten dann fest, da eine unbekannte Täterschaft den Namen der Eheleute vom Briefkasten abgekratzt hatte, um ein neues Namensschild auf diesem anzubringen. Im Briefkasten wurde nun auch Post, adressiert an den Namen vom neuen Namensschild, festgestellt. Die Polizei nimmt diese Meldung zum Anlass, die Bevölkerung über diese Betrugsart zu informieren und sie zu sensibilisieren. Dabei nutzen Täter die Anschriften und Briefkästen unbewohnter Häuser als Rechnungsadresse oder auch als Lieferadresse für Bestellungen.

Borkum - Brand in einer Müllumschlaganlage

Am 26.02.2024 wurde gegen 17:18 Uhr gemeldet, dass es in einem Container an der Müllumschlaganlage auf Borkum in der Reedestraße zu einer Brandentwicklung kam. In dem besagten Container werden Abfälle zur Verschiffung abgelagert. Um ein Übergreifen auf weitere Bauten an der Anlage zu vermeiden wurde der Container mit einem Lkw aufgenommen und aus der dort befindlichen Halle gezogen. Nachdem aus dem Container keine Flammenentwicklung mehr erkennbar war, wurde der Inhalt zum weiteren Ablöschen abgekippt. Inhaltlich war der Container mit Bauschutt, Kabelummantelungen, Metall und anderem Müll gefüllt. Es wird derzeit geprüft, ob sich Müll mit der Neigung zur Selbstentzündung in dem Container befunden habe. Die Borkumer Polizei war vor Ort und hat die Brandsache dokumentiert.

Weener - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Im Rahmen einer Kontrolle stellten Einsatzkräfte der Verfügungseinheit der Polizei Leer am 26.02.2024 einen Pkw mit erloschener Pflichtversicherung fest. Das Fahrzeug wurde gegen 11:57 Uhr auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Bottrop gesichtet. Im Rahmen der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass die Haftpflichtversicherung bereit seit dem 01. Januar dieses Jahres ungültig und nicht erneuert worden war. Dem 49-jährigen Fahrer aus Emden wurde die Weiterfahrt untersagt, und das Fahrzeug wurde stillgelegt. Er muss sich nun in einem Verfahren verantworten.

Ostrhauderfehn - Unfall mit verletzten Personen

Am 26.02.2024 wurde gegen 13:00 Uhr mitgeteilt, dass es auf der L 30 in Ostrhauderfehn zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen sei. Ein 42-jähriger Mann aus Papenburg befuhr mit seinem Transporter die L30 in Fahrtrichtung Rhauderfehn und hatte die Absicht in einer Rechtskurve nach links in die Freitagstraße-Nord einzubiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende 18-jährige Frau aus Rhauderfehn, die mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Ostrhauderfehn unterwegs war. Die Fahrzeuge prallten zusammen, wobei die 18-jährige Frau verletzt wurde und in Krankenhaus gebracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, was eine Bergung der Fahrzeuge nötig machte. Die Polizei Rhauderfehn hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

