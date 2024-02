Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.02.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Emder Polizei ermittelt nach Gefährdung im Straßenverkehr++

Emden - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 17.02.2024 führten Einsatzkräfte der Bundespolizei im Rahmen ihres Auftrages verdachtsunabhängige Kontrollen durch und wurden dabei gegen 21:00 Uhr auf der Auricher Straße auf einen schwarzen Pkw Audi aufmerksam, welcher sich an einer dortigen Tankstelle befand. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme des Pkw stellten die Einsatzkräfte fest, dass bezüglich der Zulassung des Fahrzeuges Unstimmigkeiten vorlagen. Als die Beamten eine weiterführende Kontrolle einleiten wollten und dies dem Fahrzeugführer auch anzeigten, entfernte sich dieser mit dem Pkw in Fahrtrichtung Innenstadt, obwohl sich im Fond des Pkw eine Frau und ein kleines Kind befanden. Die Kräfte der Bundespolizei folgten dem Flüchtigen unter Berücksichtigung der im flüchtenden Pkw mitfahrenden Personen und stellten fest, dass dieser trotzdem mit stark überhöhter Geschwindigkeit unter Benutzung der Gegenfahrbahn durch die Stadt fuhr. Weiterhin überholte die tatverdächtige männliche Person im Bereich der Autobahnzufahrt Emden Mitte zwei andere Verkehrsteilnehmer und schnitt die betroffenen Pkw dabei. Nachdem der Pkw auf der BAB 31 im Bereich Wolthusen wieder herunterfuhr, verlor sich die Spur des schwarzen Audi. Auch eine weiterführende Nahbereichsfahndung nach dem Fahrzeug verlief negativ. Im Rahmen der weiteren Nachsuche konnte noch ermittelt werden, dass der Wagen zu einem späteren Zeitpunkt im Bereich Ihlow gesichtet worden war. Die Polizei in Emden hat zuständigkeitshalber die Ermittlungen der Bundespolizei übernommen und bittet Zeugen, vorrangig die während der Sachlage gefährdeten Verkehrsteilnehmer, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell