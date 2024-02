Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.02.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl eines Fernsehers++Verkehrsunfallflucht++Verkehrsunfall durch Vorfahrtmissachtung++

Emden - Diebstahl eines Fernsehers

Am 25.02.2024 kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr zu dem Diebstahl eines Fernsehers aus einem Zimmer eines Hotels an der Courbierestraße. Eine unbekannte Person betrat das Hotel und begab sich in eines der Gästezimmer, welches aufgrund von Reinigungsarbeiten unverschlossen war und entnahm das TV-Gerät der Marke Telefunken. Das Flachbildgerät hat eine Bildschirmdiagonale von 43 Zoll (109 cm). Anschließend entfernte sich die Person unerkannt mit dem Gerät aus dem Hotel. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer Person, die im genannten Bereich mit dem beschriebenen TV-Gerät unterwegs war, geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 23.02.2024 kam es in der Zeit von 13:40 Uhr bis 16:00 Uhr auf einem Parkplatz eines Geldinstitutes an der Hauptstraße zu einem Unfall, als ein unbekannter Fahr5zeugeführer einen geparkten schwarzen Pkw BMW beim Rangieren beschädigte. Anschließend entfernte sich Unfallverursacher, obwohl er an dem Pkw einen Schaden im vierstelligen Bereich verursacht hatte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei Emden zu kontaktieren.

Westoverledingen - Verkehrsunfall durch Vorfahrtmissachtung Am 24.02.2024 kam es um 09:53 Uhr auf der Leerer Straße zu einem Unfall mit Sachschaden. Zur Unfallzeit befuhr ein 38-jähriger Mann aus Leer die Leeraner Straße (B70) aus Leer kommend in Fahrtrichtung Papenburg. Zeitgleich befuhr ein 63-jähriger Mann aus Westoverledingen die Carl-Benz-Straße in Fahrtrichtung B 70 und hatte die Absicht, nach Links auf die B 70 in Fahrtrichtung Leer einzubiegen. Dabei übersah der 63-jährige den 38-jährigen Leeraner und die Fahrzeuge prallten zusammen. Nach ersten Erkenntnissen blieben der 38-jährige und seine auf dem Rücksitz mitfahrenden Kinder (4 J. und 2 J.) unverletzt. Jedoch lösten die seitlichen Airbags des Pkw bei dem Unfall aus. Auch der 63-jährige wies bei der Unfallaufnahme keine erkennbaren Verletzungen auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und er Wagen des Leeraners musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

