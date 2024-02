Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 22.02.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Fahrzeugbrand++Trunkenheit im Straßenverkehr++Verkehrsunfall mit verletzten Personen++ Verkehrsunfall mit verletzter, alleinbeteiligter Fahrzeugführerin++ Verkehrsunfallflucht++

Westoverledingen- Fahrzeugbrand

Am 21.02.2024 gegen 11:20 Uhr meldete eine 26-Jährige aus Westoverledingen über den Notruf den Brand ihres Fahrzeuges auf der Bundesstraße 70 zwischen den Ortschaften Folmhusen und Großwede. Noch vor Eintreffen der Polizei am Einsatzort zeigten sich mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer sehr hilfsbereit, hielten an, öffneten die Motorhaube des Pkw und löschten den Brand im Motorraum mit mitgeführten Feuerlöschern. Hinzukommende Kräfte örtlicher Feuerwehren übernahmen schließlich die abschließenden Löscharbeiten am Fahrzeug. Die bislang unklare Brandursache ist nun Bestandteil der polizeilichen Brandermittlung.

Leer - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 21.02.2024 gegen 07:30 Uhr führten Kräfte der Polizei in Leer Verkehrskontrollmaßnahmen an der Papenburger Straße durch. Im Zuge dessen erfolgte auch die Kontrolle eines 38-jährigen Fahrzeugführers aus Westoverledingen. Die Beamten nahmen dabei deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hatte dann einen Wert von 1,58 Promille zum Ergebnis. Es erfolgte eine Blutentnahme in der Dienststelle. Der Mann muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Außerdem wurde sein Führerschein zur Vorbereitung der Einziehung der Fahrerlaubnis beschlagnahmt.

Weener - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am 21.02.2024 kam es gegen 06:50 Uhr auf der Weenerstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Zuvor befuhr eine 40-jährige Pkw Führerin aus Weener die Weenerstraße in Richtung Bunde. Währenddessen beabsichtigte ein 21-jähriger Pkw Führer aus Westoverledingen, von der Straße Kleiner Bollen in Richtung der Tannenhofstraße zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden durch die Kollision leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrbahn der B436 war aufgrund des Verkehrsunfalles kurzzeitig gesperrt.

Weener - Verkehrsunfall mit verletzter, alleinbeteiligter Fahrzeugführerin

Am 21.02.2024 gegen 18:25 Uhr befuhr eine 53-Jährige Fahrzeugführerin die Holthuser Straße in Richtung Weener. Sie kam während der Fahrt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum. Es entstand Sachschaden. Darüber hinaus verletzte sich die Dame bei dem Unfall leicht.

Uplengen - Verkehrsunfallflucht

Bereits am 14.02.2024 kam es gegen 07:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Großsander Straße. Zuvor beabsichtigte eine 34-jährige Fahrzeugführerin, einen vorausfahrenden Lkw in Fahrtrichtung Westerstede zu überholen. Während dieses Überholvorganges stellte sie jedoch nahenden Gegenverkehr fest und ordnete sich so vor dem Lkw wieder ein, dass sie diesen touchierte. Die Fahrzeugführerin hielt unmittelbar an, um einen Personalienaustausch zu gewährleisten. Der bislang unbekannte Führer des Lkw führte seine Fahrt jedoch ohne Weiteres fort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, die zuständige Dienststelle zu kontaktieren.

