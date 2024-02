POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.02.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.02.2024

++Verkehrsunfallflucht++Zweifacher Betrug++Diebstahl eines Lkw++Festnahme nach Einbruchdiebstahl++

Emden- Verkehrsunfallflucht

Am 20.02.2024 gegen 17:30 Uhr parkte ein 37-jähriger Emder seinen Pkw auf dem Parkplatz eines großen Einkaufszentrums in der Thüringer Straße, in der Nähe der dort befindlichen Tankstelle. Als er ungefähr 15 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass sein Fahrzeug durch einen Verkehrsunfall beschädigt worden ist. Der Verkehrsteilnehmer, welcher den Verkehrsunfall verursachte, hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Geschädigte hatte am beschädigten vorderen linken Kotflügel rote Farbanhaftungen festgestellt und gab im Zuge der Anzeigenerstattung an, dass zuvor ein bislang nicht näher zu beschreibender, roter SUV neben seinem Fahrzeug gestanden habe, welcher mit dem Verkehrsunfall in Zusammenhang stehen könnte. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen des Unfalles, Kontakt zur zuständigen Dienststelle aufzunehmen.

Moormerland - Zweifacher Betrug

Bereits am 30.01.2024 kam es in der Neuen Straße in Moormerland zum Betrug zum Nachteil einer 88-jährigen Moormerländerin. An diesem Tag erschienen zwei männliche Täter bei der Geschädigten und gaben an, Dachdecker zu sein und entsprechende Arbeiten anbieten zu wollen, da das Dach ihres Wohnhauses reparaturbedürftig sei. Die Dame willigte ein. Schlussendlich bezahlte sie einen mittleren vierstelligen Eurobetrag an die Männer, ohne das erkennbare Veränderungen am Dach vorgenommen wurden. Am 15.02.2024 sei dann ein weiterer Mann bei der Dame erschienen, welcher in betrügerischer Absicht angegeben habe, Angestellter einer zuständigen Landesbehörde zu sein und über die nicht erlaubten, durchgeführten Arbeiten am Dach des Hauses informiert worden zu sein. Der Mann forderte zum Ausgleich einen weiteren vierstelligen Eurobetrag von der Dame, welchen diese ebenfalls bezahlte. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen des Vorfalles oder nach Personen, welche Hinweise in dieser Sache geben können.

Filsum - Diebstahl eines Lkw

In der Nacht vom 19.02.2024 auf den 20.04.2024 kam es auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Straße Osterende in Filsum zum Diebstahl eines Lkw. Der gelbe Lkw der Marke Mercedes, ausgestattet mit einer Hubsteiger-Arbeitsbühne, war am 19.02.2024 im Außenbereich der Werkstatt abgestellt und verschlossen worden. Am nächsten Tag stellten Mitarbeiter dann das Fehlen des Fahrzeuges fest. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum möglichen Verbleib des Fahrzeuges machen können und bittet diese, Kontakt mit der zuständigen Dienststelle aufzunehmen.

Emden- Festnahme nach Einbruchdiebstahl

Am 19.02.2024 kam es gegen 22:05 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl aus einem E-Zigarettengeschäft in der Neutorstraße in Emden. Passanten beobachteten die Tat und informierten die Polizei. Den zwei männlichen Tätern gelang es, noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort zu flüchten und Diebesgut aus dem Geschäft mitzunehmen. Die vor Ort befindlichen Zeugen filmten sie jedoch bei ihrer Flucht und stellten das Videomaterial schließlich der Polizei zur Verfügung. Am Folgetag gelang es dann Beamten der Polizei, einen Täter aus dem genannten Video im Stadtgebiet von Emden wiederzuerkennen. Weitere Ermittlungen führten nicht nur zum Auffinden von Diebesgut der vorangegangenen Tat bei diesem Täter, sondern mündeten auch in der Feststellung der Identität des zweiten Täters sowie in Durchsuchungsmaßnahmen der Polizei. Dabei stellten die Beamten auch beim zweiten Beschuldigten Diebesgut aus dem Einbruchdiebstahl fest. Die beiden 22- und 26-jährigen Männer müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

