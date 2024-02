Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.02.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit verletzter Person++Diebstahl auf Baustelle++

Emden- Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 18.02.2024 gegen 03:45 Uhr kam es in der Petkumer Straße in Emden zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrzeugführerin. Die 33-jährige Emderin fuhr zuvor stadtauswärts in ihrem Pkw, als sie unmittelbar vor dem Verkehrsunfall plötzlich von der Fahrbahn nach links abkam und mit einem am Fahrbahnrand stehenden Pkw kollidierte. Die Polizei und der Rettungsdienst wurden alarmiert. Die Frau musste schließlich im Klinikum Emden behandelt werden.

Leer- Diebstahl auf Baustelle

Bereits zwischen dem 10.02.2024, ca. 13:30 Uhr, und dem 12.02.2024, ca. 07:30 Uhr, kam es auf der Baustelle eines Mehrparteienhauses in der Augustenstraße in Leer zum Diebstahl von diversen Baumaterialien mit einem Gesamtwert in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags. Mitarbeiter eines hiesigen Unternehmens hatten die Materialien im Gebäude belassen und stellten bei erneuter Aufnahme der Arbeit fest, dass diese entwendet worden waren. Die Polizei bittet Zeugen, die mögliche Angaben zur Tat machen können, Kontakt mit der zuständigen Dienststelle aufzunehmen.

