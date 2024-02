Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 17.02.2024

Leer (ots)

++Geldbörsendiebstahl++Einbruch in Einfamilienhaus++Führen eines E-Scooter unter Btm-Einfluss++Führen eines Pkw unter Btm-Einfluss++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Diebstahl aus Wohnung++

Geldbörsendiebstahl

Leer - Am Freitagvormittag wurde einer 84-jährigen Frau aus Leer gegen 11:15 Uhr bei ihrem Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft in der Ringstraße die Geldbörse entwendet, die sie in einer Tasche im Einkaufswagen liegen hatte. Der oder die Täter verwendeten anschließend ihre Bankkarte, um damit Geld am Automaten abzuheben. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Westoverledingen - Im Zeitraum vom letzten Sonntag bis zum jetzigen Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Planckstraße. Der oder die Täter drangen durch ein Seitenfenster in die Wohnung ein und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Eine detaillierte Aufstellung des Diebesgutes liegt hier noch nicht vor.

Führen eines E-Scooters unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Leer - Unter dem Einfluss von Cannabis war ein 16-jähriger Jugendlicher aus Leer in der Mühlenstraße unterwegs. Bei der Polizeikontrolle gegen 22 Uhr des Freitagabend stellte sich zudem heraus, dass der E-Scooter nicht versichert ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Filsum - Gegen 03 Uhr des Samstages mussten Polizeibeamte bei einer Kontrolle eines 29-jährigen Pkw-Führer aus Südbrookmerland in der Straße An der Bahn feststellen, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, hier Cannabis, steht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Leer - Bei der Ahndung einer Verkehrsordnungswidrigkeit wegen der Nutzung eines Handys beim Führen eines Pkw am Freitagvormittag gegen 11 Uhr in der Heisfelder Straße mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der 25-jährige Pkw-Führer aus Emden keine Fahrerlaubnis hat. Zudem gab der Mann Personalien an, die sich bei einer genaueren Kontrolle als falsch erwiesen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Diebstahl aus Wohnung

Emden - Gegen 10 Uhr des Freitages lies eine 91-jährige Bewohnerin in der Hamhuser Straße einen Mann in ihre Wohnung, der vorgab, ihre Dachrinnen reinigen zu wollen. Hierbei nutzte der Mann einen unbeobachteten Moment aus, um diverse Schmuckgegenstände aus der Wohnung zu entwenden. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro. Personen, die Angaben zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell