POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.02.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) - ++ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ++ Sachbeschädigung an Pkw ++Kraftstoffdiebstahl auf Baustelle++ Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin++ Emden- Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Am 11.02.2024 gegen 23:50 Uhr wurde der Polizei eine möglicherweise hilfsbedürftige Person Am Stadtgarten in Emden gemeldet. Eine ...

mehr