POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.02.2024

Emden- Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am 11.02.2024 gegen 23:50 Uhr wurde der Polizei eine möglicherweise hilfsbedürftige Person Am Stadtgarten in Emden gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung traf die weibliche Person an. Obwohl sie die Beamten offensichtlich wahrnahm und keinen alkoholisierten oder anderweitig beeinflussten Eindruck machte, reagierte sie in keiner Weise auf die Ansprache der Beamten. Als diese dann die Identität der 36-jährigen Emderin feststellen wollten, begann sie unvermittelt, gegen die Beine der Beamtin zu treten. Auch versuchte sie, den Beamten mit Faustschlägen zu treffen. Nach Eintreffen weiterer Beamten, konnte die Frau fixiert und zur Dienststelle verbracht werden. Dort stellte man dann fest, dass gegen sie ein Haftbefehl bestand, welcher nun vollstreckt werden konnte. Die getretene Beamtin wurde leicht verletzt, konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Leer- Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 09.02.2024 ca. 10:30 Uhr und dem 10.02.2024 ca. 13:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen geparkten Pkw in der Straße Ostersteg in Leer. Der Geschädigte war bei der Polizei erschienen, um Anzeige zu erstatten, nachdem er festgestellt hatte, dass sich über die linke Fahrzeugseite ein langer Kratzer zog, der zuvor nicht vorhanden gewesen ist. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer- Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Am 11.02.2024 kam es gegen 19:45 Uhr in der Mühlenstraße in Leer zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind. Zuvor war ein 28-Jähriger aus Rhauderfehn mit seinem Pkw vom Bahnhofsring in die Mühlenstraße abgebogen, als einem 10-jährigen Jungen ein Ball auf die Straße fiel. Der Junge folgte dem Ball auf die Fahrbahn. Auch durch starkes Abbremsen konnte der Pkw-Führer den Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern. Der Junge wurde leicht verletzt und in einem Leeraner Krankenhaus versorgt.

