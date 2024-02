Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 11.02.2024

Leer (ots)

++Verkehrsunfallflucht mit Zeugensuche++Diebstahl von Bargeld aus einer Kasse eines Verkaufsstandes mit Zeugensuche++Dieselkraftstoff entwendet++Pkw-Brand++Fahrt unter Drogeneinfluss++Trunkenheit im Verkehr++Brand eines Kinderwagens im Kellerbereich++Gefährliche Körperverletzung mit Zeugensuche++Flüchtender betrunkener Fahrzeugführer++

Verkehrsunfallflucht --Zeugensuche-

Leer - Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:40 Uhr auf der BAB 31 in Höhe der Anschlussstelle Leer-Nord, Richtungsfahrbahn Oberhausen, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der verursachende Lkw-Fahrer trotz der Verursachung weiterfuhr. Dieser hatte an der Anschlussstelle einem auffahrenden Pkw Platz gemacht und war vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen gewechselt, hierbei jedoch nicht erkannt, dass er selber von einem 25-jährigen Pkw-Fahrer aus Westerstede überholt wird. Folglich wurde der Pkw zwischen Lkw und Mittelschutzplanke eingeklemmt und entsprechend beschädigt. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Da es bisher keine Hinweise auf den Lkw und dessen Fahrer gibt, werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Autobahndienststelle Leer zu melden.

Diebstahl von Bargeld aus Kasse eines Verkaufsstandes --Zeugensuche--

Leer - Ein bisher unbekannter Täter hat am Samstagnachmittag gegen 13:30 Uhr in der Fußgängerzone in eine offene Kasse eines Verkaufsstandes für Softeis gegriffen und eine Handvoll Bargeld entwendet. Anschließend rannte dieser weg. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Leer. Die genaue Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

Dieselkraftstoff entwendet

Westoverledingen - In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bisher unbekannte Täter aus einem Bagger ca. 300 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der Tatort ist eine umzäunte Baustelle am Hilkenborger Bahnweg.

Pkw-Brand

Rhauderfehn - Gegen 23:35 Uhr des Samstagabend bemerkten eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus Dörpen und ihre 29-jährige Mitfahrerin aus Papenburg plötzlich Rauch im Fahrzeuginneren und stoppten in Rhauderfehn auf der 3. Südwieke umgehend die Fahrt. Die Ursache ist ein Brand im Motorraum, der im Ergebnis völlig ausbrennt. Am VW Beetle entsteht erheblicher Schaden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Leer - Unter dem Einfluss von Cannabis war ein 21-jähriger Mann aus Leer mit seinem E-Scooter unterwegs. Aufgefallen ist dieses Polizeibeamten bei einer Kontrolle im Burfehner Weg am Samstagabend gegen 21 Uhr. Zudem mussten diese feststellen, dass der E-Scooter keine Versicherung hat. So oder so war die Weiterfahrt beendet und bei dem jungen Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Trunkenheit im Verkehr

Emden - Mit 1,27 Promille war am Samstagvormittag gegen 10:10 Uhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Wiesmoor auf der Auricher Straße unterwegs. Durch die kontrollierenden Polizeibeamten wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Brand eines Kinderwagens im Kellerbereich

Emden - Gegen 16 Uhr des Samstages kam es zu einem Brand eines Kinderwagens, der im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Leuschner-Straße stand. Die Feuerwehr Emden konnte den Brand schnellsten löschen und den Hausflur nach einer Messung der Rauchgasentwicklung zeitnah für die Anwohner wieder freigeben. Personenschaden ist nicht entstanden. Der Kinderwagen, die Kellertreppe und eine Hauswand wurden beschädigt. Die Ursache des Brandes ist zurzeit nicht bekannt, die Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen. Hinweise auf eine gezielte Brandstiftung liegen nicht vor.

Gefährliche Körperverletzung

Emden - In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 02:20 Uhr auf dem Neuen Markt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen. Dabei kam es zu Schlägen und Tritten innerhalb dieser Gruppe. Vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich alle Beteiligten. Zeugen und Geschädigte dieser Auseinandersetzungen werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

Betrunkener Fahrzeugführer flüchtet vor der Polizei u. verursacht erhebliche Schäden

Emden - Am Sonntagmorgen befuhr ein 27-jähriger Mann aus Emden die Neutorstraße und touchierte dabei ein dortiges Verkehrsschild. Nach diesem Zusammenstoß entfernte sich der Mann mit dem Pkw in Richtung Barenburg. Eingesetzte Polizeibeamte konnten das Fahrzeug nach kurzer Zeit einholen und forderten es zum Anhalten auf. Mit hoher Geschwindigkeit versuchte der 27-jährige sich der Kontrolle zu entziehen. In der Schillerstraße verlor er letztendlich die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß auf einen dort parkenden Pkw. Durch den Aufprall wurde dieser Pkw auf weitere parkende Fahrzeuge geschoben, so dass insgesamt 6 Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Der 27jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und ambulant behandelt. Da bei ihm ein deutlicher Alkoholgeruch festzustellen war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hat den Pkw unerlaubt in Betrieb genommen. Neben der Polizei waren Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie Mitarbeiter der BEE und Abschleppdienstes vor Ort. Die Schadenshöhe wird auf circa 70.000 Euro geschätzt.

