POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.02.2024

++ Versuchte Einbruchdiebstähle in Schrebergärten ++Ermittlungen deuten auf Diebstahl hin++Kraftstoffdiebstahl auf Baustelle++ Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin++

Emden- Versuchte Einbruchdiebstähle in Schrebergärten

Zwischen dem 03.02.2024 und dem 08.02.2024 kam es im Schrebergartenverein in der Larrelter Straße in Emden zu zwei versuchten Einbruchdiebstählen. Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich dabei gewaltsamen Zutritt zu den Hütten zweier Parzellen und durchsuchte diese. Diebesgut konnte dabei nach aktuellem Ermittlungsstand nicht erlangt werden. Die Polizei war nach Feststellung und Meldung durch die Geschädigten vor Ort und leitete entsprechende Strafverfahren gegen unbekannt ein. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden- Ermittlungen deuten auf Diebstahl hin

Auf einem städtischen Spielplatz Am Heuzwinger in Emden trennten unbekannte Täter mehrere Taue und ein Kletternetz mit den Maßen 4m x 4m aus einem dort befindlichen Klettergerüst. Es handelte sich dabei um sandfarbene, sogenannte Herculesseile die im Inneren stahlverstärkt sind. Während ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet worden war, deuten die weiteren polizeilichen Ermittlungen nun eindeutig auf ein Diebstahlsdelikt hin. Auch der Tatzeitraum kann inzwischen auf die Nacht vom 04.02.2024 auf den 05.02.2024 eingegrenzt werden. Die durchtrennten und entwendeten Herculesseile haben einen Gesamtwert im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum möglichen Verbleib der Seile und des Kletternetzes oder zur Tat oder Täterschaft machen können, Kontakt zur zuständigen Dienststelle aufzunehmen.

Westoverledingen- Kraftstoffdiebstahl auf Baustelle

Zwischen dem 07.02.2024 ca. 16:00 Uhr und dem 08.02.2024 ca. 07:00 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Hilkenborger Straße in Westoverledingen zu einem Diebstahl von Kraftstoff aus einem Baustellenfahrzeug. Mitarbeiter des geschädigten Unternehmens stellen am Morgen zu Arbeitsbeginn fest, dass der Tank eines Baggers vollständig geleert worden war und das mehrere hundert Liter Diesel fehlten. Die Polizei war vor Ort und nahm den Sachverhalt auf. Der Schaden beläuft sich auf einen höheren dreistelligen Eurobetrag.

Leer- Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Am 08.02.2024 gegen 09:50 Uhr kam es in der Bremer Straße in Leer zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin. Zuvor befuhr ein 87-jähriger Leeraner mit seinem Pkw die Bremer Straße in stadtauswärtiger Richtung und beabsichtigte, nach rechts in die Papenburger Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine ebenfalls 87-jährige Radfahrerin aus Leer die Bremer Straße in gleicher Richtung und beabsichtigte, dem Straßenverlauf weiter in Richtung Hauptstraße zu folgen. Der Pkw-Führer übersah die Radfahrerin beim Abbiegen, es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Frau wurde leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum verbracht.

