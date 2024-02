Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom 10.02.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 10.02.2024

++ Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht ++ Verkehrsunfallflucht mit schwer verletztem Fußgänger ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und hohem Sachschaden ++ Trunkenheitsfahrt ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Sachbeschädigung an drei Pkw ++

Leer - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Am frühen Freitagvormittag, zwischen 07:45 Uhr und 08:50 Uhr wurde im Stadtgebiet ein graufarbener Pkw Ford Fiesta mit der Städtekennung Leer durch einen zurzeit unbekannten Verursacher beschädigt. Der 44-jährige Geschädigte aus Jemgum meldete den Unfall im Nachgang der Polizei. Unklar ist zurzeit zudem, ob der Pkw auf dem sog. Parkplatz "Große Bleiche" an der Pferdemarktstraße oder auf dem Parkplatz des Multi-Süd Verbrauchermarktes beschädigt wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht mit schwer verletztem Fußgänger

Am frühen Freitagabend gegen 18:25 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines silbernen Pkw die Königsstraße aus Richtung Leer kommend. In Höhe der Brücke über den dortigen Sauteler Kanal beabsichtigte ein 54-jähriger Neermoorer die Fahrbahn zu überqueren. Dieser trat auf die Fahrbahn, nachdem der bislang unbekannte Pkw an ihm vorbeigefahren war. Hierbei übersah der unfallverursachende Jogger jedoch den Anhänger des Pkw und wurde von diesem erfasst, zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Der Verletzte musste durch den Rettungsdienst einem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt mit leichten Beschädigungen am Anhänger in Fahrtrichtung der Einmündung zur Rudolf-Eucken-Straße fort. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Moormerland in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und hohem Sachschaden

Am frühen Samstagmorgen befuhr ein 21-jähriger Mann aus Winschoten mit seinem niederländischen Pkw der Marke Volvo die Straße Am Bingumer Deich in Fahrtrichtung Soltborg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand auf Grund zu hoher Geschwindigkeit kam der Unfallbeteiligte in der Rechtskurve einer 30km/h-Zone von der Fahrbahn ab und prallte in eine dortige Hauswand. Zudem beschädigte der Beteiligte einen Betonpoller und einen Metallzaun eines Nachbargrundstückes. Der Niederländer wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Zur Überprüfung der Statik des Wohnhauses wurde das THW angefordert. Das Ergebnis steht noch aus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt.

Westoverledingen - Trunkenheitsfahrt

Am frühen Samstagmorgen befuhr ein 48-jähriger Rhauderfehner mit seinem Pkw der Marke Toyota die Großwolder Straße in Ihrhove aus der Ortsmitte kommend, in Fahrtrichtung Bundesstraße 70. Bei einer Verkehrskontrolle wurde durch die Beamten der Polizei Leer festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemtest zeigte einen Wert von 1,26 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durch eine Ärztin auf der Dienststelle der Polizei Leer entnommen. Der Führerschein konnte beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstagabend befuhr ein 38-jähriger Papenburger mit seinem Pkw der Marke VW die Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße in Richtung Friesenstraße. Im Zuge einer Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer durch einen Urinvortest eine Beeinflussung durch Cannabis festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren auf Grund des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Neukamperfehn - Fahren unter Alkohol-/ und Medikamenteneinfluss

Eine 31-jährige Frau aus Neukamperfehn befuhr am Samstagabend mit ihrem Pkw der Marke VW die Bahnhofstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte durch einen Atemalkoholtest eine Beeinflussung festgestellt werden. Die Betroffene einer Ordnungswidrigkeit erreichte einen Atemalkoholwert von 0,74 Promille. Zudem führte die Frau den Pkw unter dem Einfluss von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Leer - Sachbeschädigung an drei Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter die linken Aussenspiegel von insgesamt drei hintereinander am Fahrbahnrand geparkten Pkw in der Reimersstraße. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Pkw der Marken Opel, Mercedes und Skoda. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Leer zu melden.

