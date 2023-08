Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Radfahrer contra Auto

Am Montag trug ein 39-Jähriger nach einem Zusammenstoß in Heidenheim Verletzungen davon.

Ein 39-jähriger Radfahrer war um 6.50 Uhr in der Kapellenstraße unterwegs. Er fuhr in Richtung Heidenheim und bog in die Aalener Straße ab. Dabei schnitt der Radler die Kurve und stieß frontal mit einem an die Einmündung heranfahrenden VW eines 60-Jährigen zusammen. Der Radfahrer stürzte und zog sich Schürfwunden an der Schulter und im Gesicht zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. An dem VW und dem Herrenrad entstand Schaden von rund 1.000 Euro.

