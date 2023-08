Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Nach Unfall geflüchtet

Am Montag fuhr der Unfallverursacher in Heidenheim a.d. Brenz einfach weiter.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr auf einem Parkplatz in der Giengener Straße. Dort parkte ein Audi A1 nur wenige Minuten ordnungsgemäß auf den Stellplätzen eines Geschäftes. Ein unbekanntes Fahrzeug parkte dort ein und stieß gegen das geparkte Auto. Der Audi wurde am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Um den Schaden kümmerte sich der Verursacher nicht. Er fuhr weg. Wie der Zeuge später der Polizei berichtete, fiel ihm ein schwarzer Opel auf. Die ältere Fahrerin hatte wohl Mühe, in die Parklücke einzufahren. Ein Kennzeichen des Opel ist nicht bekannt. Die Polizei Heidenheim sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heidenheim unter der Tel. 07321/322430 entgegen.

++++1684986(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell