Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Montag fuhr der Unfallverursacher in Giengen a.d. Brenz einfach weiter.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Marktstraße. Dort parkte ein Mazda ordnungsgemäß auf den Stellplätzen eines Geschäftes. Ein unbekanntes Fahrzeug, an dem vermutlich ein Heckträger montiert war, fuhr rückwärts und stieß gegen das geparkte Auto. Der Mazda wurde am Heck beschädigt. Um den Schaden kümmerte sich der Verursacher nicht. Er fuhr weg. Die Polizei Giengen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Giengen unter der Tel. 07322/96530 entgegen.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall gerufen wird, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

++++1687045(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell