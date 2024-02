POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.02.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Flüchtiger Ladendieb wiedererkannt++ Ladendieb nach Tat gestellt++ Diebstahl von Kraftstoff++Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen++Durchführung einer Großkontrolle++

Emden- Flüchtiger Ladendieb wiedererkannt

Am 13.02.2024 kam es gegen 09:10 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Neutorstraße in Emden zu einem Ladendiebstahl. Ein männlicher Täter verstaute dabei Parfum mit Wert im mittleren dreistelligen Eurobereich in einer Tragetasche, rannte aus dem Markt und flüchtete mit einem Fahrrad. Die alarmierte Polizei konnte den Mann zwar nicht mehr in Nahbereich antreffen, konnte jedoch durch Mitarbeiterinnen des Marktes Hinweise auf seine Person erlangen, die schlussendlich zur Feststellung seiner Identität führten. Der 29-jährige Emder muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Leer- Ladendieb nach Tat gestellt

Am 13.02.2024 gegen 14:30 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Kosmetikgeschäftes in der Mühlenstraße in Leer der Polizei einen flüchtigen Ladendieb, welcher zuvor Parfum mit einem Wert im unteren dreistelligen Eurobereich entwendet hatte. Die alarmierten Beamten sichteten im Geschäft die vorhandenen Videoaufzeichnungen und konnten auf diesen den Täter ausmachen. Bei einer anschließenden Überprüfung des Nahbereiches trafen sie ihn dann an. Das Diebesgut führte der Täter noch bei sich. Gegen den 26-jährigen Leeraner wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Diebesgut wurde durch die Polizei sichergestellt.

Westoverledingen- Diebstahl von Kraftstoff -Zeugensuche-

Zwischen dem 09.02.2024 ca. 20:00 Uhr und dem 10.02.2024 ca. 09:00 Uhr kam es auf einer Baustelle im Hilkenborger Bahnweg in Westoverledingen zu einem Diebstahl von 300 Litern Kraftstoff aus dem Kraftstofftank eines vor Ort befindlichen Baggers. Die Polizei bittet Zeugen, die Feststellungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit dieser Tat stehen könnten, Kontakt zur zuständigen Dienststelle in Leer aufzunehmen.

Moormerland- Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen -Zeugensuche-

Am 05.02.2024 gegen 18:45 Uhr kam es in der Koloniestraße in Moormerland zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein 73-jähriger Moormerländer befuhr mit seinem Pkw die L24, aus Hesel kommend, in Richtung Moormerland. An der Ausfahrt Veenhusen beabsichtigte er, die L24 in Richtung Hauptstraße nach links zu verlassen. Dabei übersah er einen von links kommenden 24-jährigen Moormerländer in seinem Pkw, welcher zu diesem Zeitpunkt einen weiteren Pkw mit einem 61-Jährigen aus Moormerland mittels einer Abschleppstange abschleppte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 24-jährige Moormerländer sowie seine 20-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, Kontakt mit der zuständigen Dienststelle in Hesel aufzunehmen.

Weener - Durchführung einer Großkontrolle

Am 13.02.2024 zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr führten zahlreiche Kräfte der Polizeiinspektion Leer/Emden in Zusammenarbeit mit dem Zoll, der Bundespolizei, dem Landkreis Leer, dem grenzüberschreitenden Polizeiteam und weiteren Kräften der Landespolizei Niedersachsen eine Großkontrolle mit dem Hauptaugenmerk auf der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität durch. Die Kontrollmaßnahme erfolgte auf dem Parkplatz Rheiderland der Bundesautobahn 31. Die Einsatzkräfte kontrollierten mehrere hundert Kraftfahrzeuge und deren Insassen. Sie leiteten nach entsprechender Feststellung zahlreiche unterschiedlich gelagerte Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. So wurden unter anderem zwei Blutentnahmen bei Fahrzeugführern durchgeführt die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen, zwei gefälschte Führerscheine sichergestellt und drei Haftbefehle vollstreckt. Auch im Rahmen des Einsatzes durchgeführte Geschwindigkeitskontrollen durch den Landkreis Leer führten zur Feststellung und Ahndung zahlreicher Verstöße.

