Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.02.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Körperliche Auseinandersetzung++Schuhe von Umkleidespind entwendet++ Ermittlungen zu Brandstiftung++ Verkehrsunfallflucht++

Emden- Körperliche Auseinandersetzung

Am 11.02.2024 gegen 02:20 Uhr meldeten Mitarbeiter der "City-Streife" der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen am Neuen Markt in Emden. Noch bevor die Beamten vor Ort eintreffen konnten, hatten sich jedoch sowohl Täter als auch Opfer eigenständig vom Neuen Markt entfernt. Es konnten keine Zeugen der Tat ausfindig gemacht werden, welche Angaben zur Identität der Täter oder Opfer machen konnten. Über die polizeiliche Videoaufzeichnung am Markt war zu erkennen gewesen, dass mehrere Täter auf ein Opfer eingewirkt hatten. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eröffnet und bittet Zeugen der Tat, sich mit der zuständigen Dienststelle in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden- Schuhe von Umkleidespind entwendet

Bereits am 03.02.2024 erschien ein Vater mit seinem Sohn in der Dienststelle der Polizei Emden, um Anzeige zu erstatten. Zuvor war man gegen 16:00 Uhr im Früchteburger Weg bei einer Eislaufbahn gewesen und hatte dort die eigenen Schuhe gegen Schlittschuhe ausgetauscht. Als man die Eislaufbahn gegen 18:30 Uhr verlassen wollte, stellte man fest, dass die hochwertigen schwarzen Turnschuhe des Sohnes entwendet worden sind. Diese hatten zuvor auf einem Umkleidespind gestanden. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, Kontakt zur zuständigen Dienststelle in Emden aufzunehmen.

Emden- Ermittlungen zu Brandstiftung

Am 10.02.2024, kam es gegen 16:00 Uhr im Kellergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Emden zu einem Brand eines Kinderwagens. Die Brandermittlungen der Polizei ergaben eine vorsätzliche Brandstiftung als Brandursache. Durch den Brand kam es im Innern zu einem leichten Gebäudeschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Zeugen oder Nachbarn, die dort unmittelbar nach dem Brandausbruch Personen gesehen haben oder Hinweise zur Brandlegung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer- Verkehrsunfallflucht

Am 12.02.2024 zwischen 07:00 Uhr und 09:40 Uhr kam es in der Deddo-Cramer-Straße in Leer zu einer Verkehrsunfallflucht. Zuvor hatte eine 28-jährige Leeranerin ihren Pkw ordnungsgemäß in der Straße geparkt. Als sie später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie deutliche Beschädigungen an der hinteren linken Tür ihres Pkw fest, die offensichtlich von einem Verkehrsunfall stammten. Statt sich um die Schadensregulieren zu kümmern, entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher vom Unfallort. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell