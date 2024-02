Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen und Geschädigte nach versuchter Körperverletzung am Bahnhof gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 73 Jahre alter Mann soll am Samstag (10.02.2024), gegen 15.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache am Bahnhof in Leonberg herumgeschrien haben. Zudem soll er auf Autos, Busse und Passanten gespuckt haben. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten vor Ort vier Geschädigte ermittelt. Zeugenangaben zufolge sollen zwei weitere Geschädigte vor Eintreffen der Polizei in eine S-Bahn beziehungsweise in einen Bus gestiegen sein. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen sowie etwaige weitere Geschädigte, sich unter der Tel. 07052 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

