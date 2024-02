Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (11.02.2024) brachen noch unbekannte Täter zwischen 12.00 Uhr und 17.40 Uhr in ein Wohnhaus in der Katharinenstraße in Eglosheim ein und durchwühlten es teilweise. Die Einbrecher hebelten eine Tür des Hauses auf und gelangten so ins Innere. Mehrere Schränke und Schubladen durchwühlten sie anschließend. Ob die Unbekannten auch etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell