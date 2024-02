POL-LB: Schwieberdingen: Roller in Brand gesetzt

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag (11.02.2024) brachen noch unbekannte Täter zwischen 12.00 Uhr und 17.40 Uhr in ein Wohnhaus in der Katharinenstraße in Eglosheim ein und durchwühlten es teilweise. Die Einbrecher hebelten eine Tür des Hauses auf und gelangten so ins Innere. Mehrere Schränke und Schubladen durchwühlten sie anschließend. Ob die Unbekannten auch etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht fest. Der ...

