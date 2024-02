POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.02.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Sachbeschädigung an Pkw ++ Betrug durch Phishing-SMS ++ Brand einer Turnhalle ++

Emden- Sachbeschädigung an Pkw

Am 15.02.2024 gegen 09:15 Uhr meldete eine 25-jährige Emderin der Polizei eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Sie hatte den Pkw zuletzt am Vorabend genutzt und unbeschädigt in der Peter-Rosegger-Straße in Emden abgestellt. Am Morgen stellte sie dann fest, dass die Reifen zerstochen und der Lack zerkratzt wurden. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, die Angaben zur Sache machen können.

Leer- Betrug durch Phishing-SMS

Am 15.02.2024 erschien ein 35-Jähriger aus Westoverledingen bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Am zurückliegenden Wochenende erhielt er eine SMS auf seinem Mobiltelefon, in welcher er dazu aufgefordert wurde, die PhotoTAN seines Online-Bankings zu erneuern. Der Geschädigte kam dieser Aufforderung nach und bestätigte im angegebenen Link mit seiner Kontonummer sowie der aktuell vorhandenen PhotoTAN. In den folgenden Tagen stellte er fest, das zwei Geldbeträge im mittleren vierstelligen Bereich unbefugt von seinem Konto überwiesen worden waren.

Moormerland - Brand einer Turnhalle

Am 15.02.2024 gegen 23:15 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Turnhalle in der Wilhelmstraße in Neermoor. Neben Kräften der Feuerwehr wurden auch Beamte der Polizei alarmiert und zum Brandort entsandt. Bei Eintreffen waren eine deutliche Rauchentwicklung sowie Flammen erkennbar. Trotz unmittelbar eingeleiteter Löscharbeiten der örtlichen Feuerwehr und nachgeorderter Unterstützungskräfte kam es zum Vollbrand des Gebäudes. Es brannte schließlich kontrolliert bis auf die Grundmauern ab. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen mussten die Bewohner eines nahestehenden Einfamilienhaus evakuiert werden. Weitere Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bei den Löscharbeiten wurde eine Feuerwehrkraft durch eine Rauchgasintoxikation verletzt und in einem Krankenhaus versorgt. Aufgrund der anhaltenden Löscharbeiten musste eine nahegelegene Bahnstrecke zwischenzeitlich gesperrt werden. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Der Schaden wird nach aktuellem Ermittlungsstand auf ungefähr eine Millionen Euro geschätzt. Die Ermittlungsarbeiten der Polizei zur Brandursache dauern an.

