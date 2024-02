Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.02.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Portemonnaiediebstahl ++ Diebstahl von Werkzeugen ++ Verkehrsunfallflucht ++Verkehrsunfallflucht++

Rhauderfehn- Portemonnaiediebstahl

Am 13.02.2024 kam es gegen 16:00 Uhr in einer Bankfiliale in der 1. Südwieke in Rhauderfehn zum Diebstahl des Portemonnaies einer 81-Jährigen aus Rhauderfehn. Zuvor hatte die Dame in Begleitung ihres Lebensgefährten einen mittleren dreistelligen Eurobetrag am Bankautomaten abgehoben und in ihrer Geldbörse abgelegt. Diese führte sie anschließend in ihrer Handtasche mit und fuhr mit dem Pkw nach Hause. Dort stellte die Frau fest, dass ihr gesamtes Portemonnaie mitsamt der abgehobenen und einer bereits vorhandenen Bargeldmenge entwendet worden war. Die Dame erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, die zuständige Dienststelle zu kontaktieren.

Leer- Diebstahl von Werkzeugen

Am 13.02.2024 zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Ulbtlandstraße in Leer zu einem Diebstahl von hochwertigen Werkzeugen aus einem Firmenfahrzeug. Der Mitarbeiter eines lokalen Handwerkunternehmens stellte nach Beendigung seiner Mittagspause das Fehlen zahlreicher Werkzeuge mit einem Gesamtwert im vierstelligen Eurobereich fest und erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, die zuständige Dienststelle zu kontaktieren. Darüber hinaus bittet die Polizei die Bevölkerung grundsätzlich darum, Wertgegenstände gesichert zu verwahren und aufmerksam zu sein.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Bereits am 06.02.2024 zwischen 13:45 Uhr und 15:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Weener, Neue Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der geparkte Pkw einer 72-Jährigen an der hinteren rechten Tür beschädigt wurde. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher vom Unfallort. Bisherige Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Unfallverursacher mit einem größeren Kraftfahrzeug unterwegs gewesen sein könnte. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles, Kontakt zur zuständigen Dienststelle aufzunehmen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 13.02.2024 kam es gegen 19:35 Uhr auf einem Parkplatz in der Ulrichstraße in Leer zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr in einem dunklen SUV neueren Baujahres rückwärts aus einer Parklücke und beschädigte ein Straßenschild. Nach bisherigen Ermittlungen handelte es sich bei dem Fahrzeugführer um eine männliche Person, welche eine hellblaue Jacke trug. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unfallbeteiligte unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können und bittet diese, Kontakt mit der zuständigen Dienststelle aufzunehmen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

