Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden vom 18.02.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ 2 x Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf ++Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++

2 x Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf -

Leer- Am Freitagvormittag wurde auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schulen in Leer an der Blinke ein Pkw, Fiat 500, während der Unterrichtsstunden geparkt. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in diesem Zeitraum den Pkw Fiat beim Ein-/oder Ausparken und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Leer - Am Samstag, gegen 15:45 Uhr, befährt eine Fahrzeugführerin mit einem Pkw Mazda den Olleweg in Leer in Fahrtrichtung Daalerstraße und muss im Einmündungsbereich verkehrsbedingt warten. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befährt die Daalerstraße in Richtung Meierstraße und streift den stehenden Pkw Mazda, der dadurch beschädigt wird. Der Radfahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Emden - Am Samstag, um 15:18 Uhr, befuhr ein 69 Jahre alter Pkw-Führer aus dem Landkreis Leer die A 31 in Richtung Emden. Auf Höhe der Anschlussstelle Emden-Ost kam er im Abfahrtsbereich nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und überschlug sich anschließend mit dem Pkw Subaru. Der Fahrzeugführer verletzte sich schwer und wurde ins Emder Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rhauderfehn - Am Sonntag, um 05:15 Uhr, befährt ein 33 Jahre alter Rhauderfehner mit seinem Pkw die 2. Südwieke in Richtung Rajen. An der Einmündung zum Rajen fährt er ohne anzuhalten geradeaus über die Straße und kommt im dortigen Kanal zum Stehen. Der Beteiligte kann sich eigenständig aus dem Pkw Volvo befreien. Bei dem Beteiligten wird eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ihm wird eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zwecks Abklärung auf mögliche innere Verletzungen wird er in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Anprall des verunfallten Pkw an die Kanalböschung flogen Teile vom Fahrzeug gegen einen weiteren Pkw von einem Anwohner. Gesamtschäden werden auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

