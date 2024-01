Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Wildschwein löst Polizeieinsatz aus

Meine (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Polizeieinsatz kam es heute Mittag in Meine. Gegen 10:50 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis, dass sich auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Bahnhofstraße in Meine ein Wildschwein aufhalten sollte. Das Tier lief in die Filiale eines dortigen Bekleidungsgeschäfts. Die Kundschaft konnte das Geschäft zusammen mit einigen Mitarbeitern vor Eintreffen der Beamten verlassen. Die restlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schlossen sich in den hinteren Räumlichkeiten ein, konnten diese schließlich über einen Notausgang verlassen.

Die Beamten blockierten den Ein- und Ausgang zunächst mit einem Funkstreifenwagen, während das schwer verletzte Tier im Laden umherirrte. Da ein Betäuben des Tieres durch das informierte Veterinäramt nicht möglich war, entschlossen sich die Beamten, das Wildschwein zu erlegen. Dies geschah schließlich gegen 12:30 Uhr. Personen wurden nicht verletzt. Das Wildschwein wurde der örtlichen Jägerschaft übergeben.

