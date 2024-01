POL-GF: Verkehrskontrolle

Gifhorn (ots) - Die Polizei Gifhorn sucht den Geschädigten zu einem Unfall, der sich bereits am 15.01.2024 in Gifhorn ereignete. Gegen 09:20 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass ein Pkw auf dem Parkplatz des Ärztehauses am Dumfrieser Ring mit einem anderen, geparkten Fahrzeug zusammenstieß. Der Fahrer schaute sich zwar beide Fahrzeuge an, verließ jedoch anschließend unerlaubt den Parkplatz, ohne die Polizei zu informieren ...

mehr