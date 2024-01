Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bewohner überrascht Einbrecherin/ Frau angerempelt/ Randale in Spielhalle

Lüdenscheid (ots)

Ein Zeuge vernahm am Montagnachmittag, gegen 13:00 Uhr, verdächtige Geräusche aus dem Garten seines Hauses im Weidengrund. Als er aus dem Fenster sah, erblickte er eine ca. 16-Jahre alte und ca. 1.69-1.65m große Jugendliche mit dunklen Haaren, einem schwarzen Mantel mit Pelzkragen sowie einer dunklen Hose. Die Unbekannte war gerade im Begriff, eine Terrassentür des Wohnhauses aufzuhebeln. Als die mutmaßliche Einbrecherin den Zeugen erblickte, rannte sie in Richtung Brügge davon. Zeugen die Hinweise zur Identität der Unbekannte geben können, werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Unbekannte sind am Montag in ein Einfamilienhaus an der Straße Unterm Eichholz eingebrochen. Zwischen 9.45 und 19 Uhr öffneten sie gewaltsam ein Fenster und durchsuchten sämtliche Räume. Zur möglichen Beute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sicherte Spuren.

Eine 73-jährige Lüdenscheiderin wurde am Montagmorgen gegen 11 Uhr auf der Wilhelmstraße von einer Unbekannten angerempelt. Die Frau drückte die Seniorin runter auf den Boden und schrie sie an. Zeugen beobachteten die Szene und halfen der leicht verletzten Seniorin. Die Angreiferin wirkte psychisch krank oder so, als stünde sie unter Drogen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach der Frau verlief ohne Erfolg. Es gibt eine Tatverdächtige.

Ein Mann hat am Montagnachmittag in bzw. an einer Spielhalle an der Karlstraße randaliert. Das Personal rief die Polizei. Der Mann hatte sich zunächst ganz ruhig verhalten. Plötzlich sei er aggressiv geworden, haben einen anderen Gast vom Stuhl gezogen und beschädigte im Herausgehen die Ausgangstür.

Am Wochenende, zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, wurde die Fassade der Grundschule Wehberg mit schwarzem Lack besprüht. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell