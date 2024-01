POL-GF: Pressemeldung Landkreis Gifhorn von Freitag, 26. - Sonntag, 28.01.2024

Gifhorn (ots) - Ein verbotener Überholvorgang zieht ein hohes Bußgeld nach sich. Am Nachmittag des Dienstags dieser Woche fuhr eine 77-Jährige auf der Bundesstraße 188 von Gifhorn in Richtung Wolfsburg. Hinter der Kreuzung mit der Straße "Campus" überholte sie einen vor ihr fahrenden Lkw. Trotz doppelt durchgezogener Linie in diesem Bereich. Durch den Überholvorgang musste ein ihr entgegenkommendes Fahrzeug stark ...

