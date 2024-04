Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 22-Jährige fährt alkoholisiert gegen Mauer - schwer verletzt

Hückeswagen (ots)

Eine 22-Jährige aus Hückeswagen hat sich am frühen Freitagmorgen (5. April) bei einem Alleinunfall im Bereich der Kreuzung Friedrichstraße / Marktstraße /Kölner Straße schwer verletzt. Die 22-Jährige beschädigte um 2.35 Uhr zunächst beim Ausparken einen abgestellten VW Polo und setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sie fuhr über die Kölner Straße in Richtung Friedrichstraße, als sie an der Kreuzung mit der Marktstraße in eine Hausfassade krachte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest bei der Hückeswagenerin fiel deutlich positiv aus, zudem war sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. An der Hausfassade und am Auto entstand erheblicher Schaden.

