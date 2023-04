Uslar (ots) - Uslar-Volpriehausen, (go), 25.04.2023, 11:00 Uhr. Eine 67 jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil und ein 33 jähriger Transporter Fahrer aus Salzgitter befuhren die Industriestraße in Richtung B 241. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

