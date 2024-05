Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Diebstahl von Kupfer

In der Zeit von Dienstag, 14. Mai 2024, 13:15 Uhr bis Mittwoch, 15. Mai 2024, 11:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Kirche in der Kösliner Straße und entwendeten die dort angebrachten Kupferrallrohre. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Oldenburg) entgegen (Tel.: 05434/92470-0).

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 15. Mai 2024, gegen 07:45 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau aus Langwedel mit ihrem Pkw die B 213 / Ahlhorner Straße in Richtung Cloppenburg. In Höhe der Einmündung zum Höltinghauser Weg musste die 55-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Eine hinter der 55-Jährigen fahrende 35-jährige aus Großenkneten konnte mit ihrem Pkw noch rechtzeitig bremsen. Ein 54-jähriger Mann aus Hesel fuhr mit seinem Lkw hinter den Pkw und konnte nicht rechtzeitig bremsen. Er fuhr auf den Pkw der 35-Jährigen auf und schob diesen in den Pkw der 55-jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Pkw-Fahrerinnen leicht verletzt. Der Schaden wurde auf 15.000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 15. Mai 2024, gegen 07:10 Uhr, beabsichtigte ein 63-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw von einem Grundstück in der Wangeroogestraße zu fahren. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit dem Pedelec einer 64-jährigen Frau aus Cloppenburg, welche die Wangeroogestraße in Richtung Am Rennplatz befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die 64-Jährige leicht verletzt. Der Schaden wurde auf 300,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell