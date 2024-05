Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Mittwoch, 15. Mai 2024, zwischen 7.30 Uhr 15.30 Uhr, hat das Polizeikommissariat Vechta mit der Unterstützung der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta umfangreiche Verkehrskontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten im Norden des Landkreises Vechta durchgeführt.

Im Fokus standen dabei Vorfahrtsverstöße sowie Geschwindigkeitsüberschreitungen an bekannten Unfallschwerpunkten und - häufungsstellen.

Die Polizeibeamten ahndeten in der Kolpingstraße/Am Klapphaken sowie in der Lohner Straße/Lüscher Straße jeweils 16 Vorfahrtsverstöße. An diesen Örtlichkeiten wurde das Stopp-Schild missachtet.

In der Vechtaer Straße, im Bereich Lutten, es handelt sich hier um eine 60er Zone, mussten die Polizeibeamten 14 Verstöße im Verwarngeld- und 16 Ordnungswidrigkeiten im Bußgeldbereich feststellen. Der höchst gemessene Wert lag hier bei 101 km/h.

Auf dieser Strecke ereigneten sich bereits mehrere geschwindigkeitsbedingte Unfälle mit Personenschäden.

Neben Geschwindigkeits- und Vorfahrtsverstößen wurden auch zehn Handy- und drei Gurtverstöße sowie ein Verstoß gegen eine Auflage im Führerschein geahndet.

Darüber hinaus war ein Kind nicht gesichert und es wurden auch zwei landwirtschaftliche Verstöße im Ordnungswidrigkeitenbereich sowie eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz festgestellt.

"Die Polizei wird auch in Zukunft ähnliche Kontrolltage, neben der täglichen Verkehrsüberwachung im Rahmen der Streife, durchführen", kündigte Polizeidirektor Walter Sieveke an und bestärkte: "Dabei geht es nicht nur darum, Verstöße zu ahnden, sondern vor allem auch darum mit den Verkehrsteilnehmenden ins Gespräch zu kommen und sie auf die Gefahren hin zu sensibilisieren. Betonen möchte ich dabei, dass es sich bei den Kontrollorten um wohl auswählte Stellen handelt - hier ist es bereits in der Vergangenheit leider zu Unfällen gekommen. Nur gemeinsam und mit gegenseitiger Rücksichtnahme kann es uns allen gelingen, den Straßenverkehr sicherer zu machen."

