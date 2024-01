POL-F: 240111 - 0041 Frankfurt - Bundesautobahn 661: Festnahme von Personengruppe

Frankfurt (ots) - (lo) Die Fassade eines Gebäudes in der Ginnheimer Straße wurde am Dienstag, 09.01.2024, von bislang unbekannten Tätern mit einem 25 cm x 25 cm großen Hakenkreuz in dunkelgrüner Farbe beschmiert. Zeugen wurden auf die Hakenkreuzschmiererei aufmerksam und meldeten dies der Polizei. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde das Hakenkreuz unkenntlich gemacht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

