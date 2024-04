Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Dieseldiebstahl aus Bagger

Zeugen gesucht

Xanten (ots)

In der Zeit von Dienstag (23. April), 16.30 Uhr bis Mittwoch (24. April), 6 Uhr stahlen Unbekannte ca. 200 Liter Dieselkraftstoff aus einem Bagger am Willibrordweg in Xanten-Wardt.

Der Bagger stand auf der Baustelle unmittelbar hinter dem dortigen Schießstand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können - z. B. zu beobachteten Fahrzeugen - sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort zu melden (Tel.: 02842-934-0).

PR/ Ref.: 240424-0924

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell