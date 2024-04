Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Zwei Verletzte nach Streit an Schule

Kamp-Lintfort (ots)

Am Mittwoch gegen 10.00 Uhr (24.04.2024) kam es auf dem Schulhof einer Schule an der Sudermannstraße zu einem Streit zwischen zwei Schülern. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung zog ein 15-jähriger Schüler ein Messer und verletzte den ebenfalls 15-jährigen Kontrahenten an der Hand.

Beide Schüler konnten getrennt werden. Ein Rettungswagen brachte den 15-Jährigen mit Schnittverletzungen an der Hand in ein örtliches Krankenhaus.

Der Schulbetrieb ist aufgrund der Ereignisse ab Mittag (12.30 Uhr) eingestellt worden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Tat übernommen und bittet in diesem Zusammenhang, dass Videos, die von der Tat durch Mitschüler gefertigt wurden, bitte NICHT in Social Media gepostet werden, sondern an die Polizei übermittelt werden. Alle Infos zur Übermittlung bei der Polizei in Kamp-Lintfort unter, Tel.: 02842-934-0

/sw

/bh

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell