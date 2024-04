Moers (ots) - Am Sonntag, den 21.04.2024, gegen 00:38 Uhr ereignete sich auf der Krefelder Straße ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Mann aus Moers befuhr mit dem Pkw die Krefelder Straße aus Richtung Moers kommend in Fahrtrichtung Niep. In Höhe Krefelder Straße / Nieper Straße geriet der Pkw zunächst nach links von der Fahrbahn ab und ...

mehr