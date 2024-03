POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Kennzeichendiebstahl (14./15.03.2024)

Konstanz (ots) - Ein unbekannter Einbrecher hat sich im Zeitraum zwischen Mittwochmittag, 14 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 16.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Gartenlaube in der Kleingartenanlage an der Mannheimer Straße verschafft. Der Unbekannte schlug ein Fenster der Hütte ein und gelangte so in den Innenraum. Dort bediente er sich am Vorrat aus dem Kühlschrank, ehe er die Laube wieder verließ. Die Höhe des ...

mehr