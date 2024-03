Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Straße "Lippenwiesen" - Rollerfahrer verletzt (15.03.2024)

Radolfzell (ots)

Am Freitagmorgen hat sich auf der Straße "Lippenwiesen" ein Unfall ereignet, bei dem ein Dreiradfahrer verletzt worden ist. Eine 49-Jährige Mitsubishi-Fahrerin parkte von einem Parkplatz vor einem Fitnessstudio rückwärts aus und übersah dabei einen aus Richtung eines Discounters kommenden 45 Jahre alten Piaggio Dreiradfahrer. Der Mann versuchte noch zu bremsen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall kippte das Dreirad um und fiel auf den 45-Jährigen, der sich dabei verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Mitsubishi entstand bei dem Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro, den Schaden am Dreirad schätzte die Polizei auf mehrere hundert Euro.

