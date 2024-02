POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Diebstahl von Postpaketen

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Wohngebäude Alsfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag (04.02.) in ein Wohngebäude in der Eichwaldstraße in Reibertenrod ein. Nach aktuellem Kenntnisstand drückten die Täter zunächst gewaltsam einen Rollladen nach oben. Anschließend hebelten sie eine Tür des Gebäudes auf und verschafften sich so unbefugten Zugang zu den Räumlichkeiten. Mitsamt einer schwarzen Lederhandtasche flüchteten die Einbrecher schließlich ...

