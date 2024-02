Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohngebäude

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag (04.02.) in ein Wohngebäude in der Eichwaldstraße in Reibertenrod ein. Nach aktuellem Kenntnisstand drückten die Täter zunächst gewaltsam einen Rollladen nach oben. Anschließend hebelten sie eine Tür des Gebäudes auf und verschafften sich so unbefugten Zugang zu den Räumlichkeiten. Mitsamt einer schwarzen Lederhandtasche flüchteten die Einbrecher schließlich unerkannt. Sie hinterließen etwa 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

