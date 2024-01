Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trickdiebstahl in der Bitscher Straße

Am Dienstag, gegen 13:30 Uhr, klingelten zwei Männer bei einem 73-jährigen Mann in der Bitscher Straße. Sie gaben an, Unterschriften gegen Abschiebungen zu sammeln. Während der Geschädigte seine Brille suchte, sind ihm beide Täter ungefragt in die Wohnung gefolgt. Im Anschluss habe einer der beiden geäußert, dass er sich das Unterschriftsformular auf dem Küchentisch genauer anschauen könne. Während er sich mit dem ersten Beschuldigten in der Küche befand, habe der zweite Beschuldigte das gegenüberliegende Wohnzimmer betreten und seine Geldbörse mit knapp 70 Euro Bargeld, Ausweisen und einer Scheckkarte, welche offen auf dem Wohnzimmertisch lag, entwendet. Im Anschluss verließen beide Personen die Wohnung. Eine Zeugin beobachtete, wie die beiden Männer in einen dunklen Kleinwagen mit Berliner Kennzeichen eingestiegen und weggefahren sind.

Täterbeschreibungen: Beide 25 bis 30 Jahre alt, beide südländisches Erscheinungsbild mit kurzen, dunklen Haaren, keine Bärte, gepflegt, beide trugen dunkle Kleidung und sprachen schlecht deutsch. Ein Täter war 1,80 bis 1,85 Meter groß, der Mittäter war etwas kleiner.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

