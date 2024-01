Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Kellereinbruch in der Teichstraße

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Dienstag, 17:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter in das Mehrfamilienhaus, Teichstraße 25. Im Erdgeschoß wurde versucht, die verschlossene Tür eines Kellerraumes aufzuhebeln, was allerdings mißlang. Die Schäden an der Tür werden auf 100 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

