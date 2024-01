Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bundesstraße 427/Verkehrsunfall mit Personenschaden

Dahn (ots)

Am Montag, 22.01.2024, gegen 12.35 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 427 zwischen den Abfahrten Neudahner Weiher und Neudahn 3 ein Verkehrsunfall. Auf der B 427 in Richtung Hintweidenthal hatte sich zu diesem Zeitpunkt aus nicht bekannten Gründen ein Stau gebildet, weshalb ein 37-jähriger Fahrer eines Ford S-Max am Stauende seinen PKW bis zum Stillstand abbremste und die Warnblinkanlage einschaltete. Der 26-jährige Fahrer eines Transportes VW Crafter, welcher hinter dem Ford fuhr, erkannte den vor ihm stehenden PKW zu spät und fuhr auf diesen auf. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und durch den eintreffenden Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 15.000.- Euro. /pidn

