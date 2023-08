Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Mayen - Maifeldstraße

Mayen (ots)

In der Zeit vom 10.08.23 gegen 12:00 Uhr bis 11.08.23 gegen 07:45 Uhr kam es in Höhe des Anwesens Nr. 16 in der Maifeldstraße in Mayen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der bislang unbekannte Unfallverursacher mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW kollidierte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der geparkte PKW wurde hierbei am Fahrzeugheck linksseitig beschädigt. Die Polizeiinspektion Mayen bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen, die in Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht stehen könnten, unter der Rufnummer: 02651-8010.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell